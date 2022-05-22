انتخاب الجزائر كنائب رئيس مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية

جدة - نرمين السيد - وأوضح مجلس الدولة الجزائرى -فى بيان اليوم السبت- أنه تم تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية، خلال احتفالية كبرى جرت يوم 17 مايو الجارى بالقاهرة، تحت رعاية وإشراف الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبمناسبة أيضا الاحتفال باليوبيل الماسى لمجلس الدولة المصرى باكتمال 75 عاما على إنشائه، حيث استقبل الرئيس السيسى رؤساء وممثلى مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا الأفارقة، وذلك بمشاركة وزير العدل المستشار عمر مروان، ورئيس مجلس الدولة المصرى، المستشار محمد محمود حسام الدين".

وبحسب البيان، سوف تستضيف الجزائر الدورة المقبلة للاتحاد برئاسة مجلس الدولة الجزائرى طبقا للنظام الأساسى للاتحاد.

وأكدت فريدة بن يحيى، رئيسة مجلس الدولة الجزائرى دعم هذه الهيئة الجديدة بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية فى حماية مقدراتها وصون حقوقها وحرياتها لنشر الوعى والثقافة القانونية وتبادل الخبرات والمعارف بين أبناء القارة الإفريقية.

وأشار البيان إلى أن هذه الهيئة -التى تتخذ من القاهرة مقرا لها- عرفت انضمام 21 دولة، تهدف على وجه الخصوص إلى التأكيد على مبدأ استقلال القضاء وحصانته ومثله، وقيمه العليا، وتشجيع البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بالقضاء الإدارى والمساهمة فى نشر الثقافة القانونية فى المجتمعات الأفريقية، وتقديم الرأى والمشورة فى مجال القضاء الإدارى والمشاركة فى المؤتمرات الدولية والإقليمية المعنية بالقضاء الإدارى.