محتجون فى أرمينيا يطالبون باستقالة باشينيان

جدة - نرمين السيد - وقال نائب رئيس الحزب الجمهورى الحاكم السابق، أرمين أشوتيان: "على أقل التقديرات، يشارك فى الوقت الحالى أكثر من 40 ألف شخص فى مظاهرة حركة المقاومة الوطنية فى يريفان. وما زال عدد المتظاهرين يزداد". وأشار إلى أن "المحتجين يطالبون باستقالة فورية لرئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان".

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