العالم اليوم - مصر.. الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات بريمونتادا قاتلة ضد إنبي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 مايو 2022 12:21 صباحاً - استعاد الأهلي نغمة الانتصارات المحلية الغائبة منذ 48 يومًا، بريمونتادا قاتلة على حساب مضيفه إنبي، بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز في الوقت القاتل 2-1، السبت، بملعب المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل بينهما من المرحلة الخامسة عشرة للدوري المصري لكرة القدم.

تقدم إنبي عن طريق مصطفى شلبي (76) وعادل النتيجة للأهلي التونسي علي معلول (90+4)، قبل أن يضيف هدف الفوز (90+7)، بعد طرد مدافع إنبي إبراهيم يحي لاعتراضه على حكم المباراة (90+5).

حقق الأهلي فوزه الأول منذ انتصاره على الاتحاد السكندري في 6 أبريل الماضي بهدف نظيف في المرحلة الثانية عشرة، وغاب عن الانتصارات طوال أربع مباريات، تعادل في ثلاث وخسر واحدة.

ورفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد انبي عند 24 نقطة في المركز التاسع.