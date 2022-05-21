الأن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2022 على بوابة النتائج الرسمية برقم الجلوس

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نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022، في الساعات القليلة الماضية تم الإعلان بالفعل عن نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022 في محافظة القاهرة الكبرى، وهو ما جعل آلاف الطلاب وأولياء الأمور يتابعون بشغف نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني بكافة المحافظات الأخرى، والتي من المقرر أن تظهر تباعًا في الساعات القليلة المقبلة، إليكم فيما يلي نوضح المزيد من التفاصيل، كما نلقي الضوء على كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الاول العدادي الترم الثاني 2022 برقم الجلوس والاسم.
نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022
حتى الآن ينتظر الطلاب بالمحافظات ظهور نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022 واعتماد النتيجة رسميًا، ليتم الكشف عن النتائج ورفعها اون لاين على بوابة نتائج التعليم الأساسي، وتجدر الإشارة إلى أن الطلاب قد انتهوا من الامتحانات الورقية بلجان المدرسة على نطاق جمهورية مصر العربية تحت مراقبة مشددة ومؤمنة تمامًا، كما لم يتم الإعلان عن أي شكاوى هذا العام بالفصل الدراسي الثاني بشأن الامتحانات، هذا وقد صرحت احدى المصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسبة النجاح هذا العام لطلاب الصف الاول الاعدادي كانت مرضية وكانت نسبتها 85%.
خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022
بالتزامن مع سعي الدولة نحو رقمنة الخدمات المختلفة سواء التعليمية أو الصحية وغيرها، فقد أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط إلكتروني يساعد الطلاب من الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022، واستخراج النتيجة إلكترونيا فور الإعلان عن النتائج عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، ويتم الاستعلام عن النتيجة باتباع الخطوات التالية:
- الدخول أولًا غلى رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي الإلكتروني.
- ثم يتم اختيار المرحلة الدراسية التي يتم الاستعلام عنها.
- بعدها يتم اختيار الفصل الدراسي الثاني.
- ثم أكتب البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها مع مراعاة الدقة في كتابة البيانات.
- في النهاية يتم النقر على زر عرض النتيجة لتظهر النتيجة على الفور.
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