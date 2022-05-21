جدة - نرمين السيد - أعلن مصدر أمنى عراقى، اليوم السبت، استهداف قاعدة تركية بالصواريخ فى الموصل بمحافظة نينوى.



جدة - نرمين السيد - أعلن مصدر أمنى عراقى، اليوم السبت، استهداف قاعدة تركية بالصواريخ فى الموصل بمحافظة نينوى. ونقلت قناة السومرية نيوز الإخبارية، عن المصدر القول إن "قاعدة زليكان التركية، تم استهدافها مساء اليوم بالصواريخ فى الموصل".

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