أمير الكويت: وعى المواطنين خلال الانتخابات البلدية يعكس وجهنا الحضارى

جدة - نرمين السيد - ثمن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم السبت ما تحلى به الكويتيون من وعى كبير تجسد فى التزامهم باللوائح والتعليمات خلال عملية الاقتراع لانتخابات البلدية؛ مما عكس الوجه الحضارى لدولة الكويت .





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