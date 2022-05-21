إصابة 5 أثناء بروفة استعراض عسكرى لعيد ميلاد الملكة إليزابيث

جدة - نرمين السيد - وقالت خدمة الإسعاف فى لندن إن خمسة أشخاص عولجوا من إصابات أعقبت الحادث الذى وقع فى طريق هورس غاردز رود صباح السبت، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". وحضر العشرات لمشاهدة الحدث، وهو استعراض قبل الحدث الكامل فى 2 يونيو للاحتفال بيوبيل الملكة. وقبل الساعة 11 صباحا انحرف أحد الأجنحة عن مكانه، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح. وبعد وقت قصير، انهار جزء من منصة أخرى وأصيب شخصان آخران، تم نقل أحدهما إلى المستشفى. وساعدت خدمات الطوارئ الجرحى وأخلت المدرج قبل قطع العرض وإخلاء المنطقة بأكملها.

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