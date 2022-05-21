العالم اليوم - تجديد عقد مبابي يثير أزمة.. الليغا يشكو سان جيرمان إلى يويفا

انتم الان تتابعون خبر تجديد عقد مبابي يثير أزمة.. الليغا يشكو سان جيرمان إلى يويفا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 مايو 2022 11:17 مساءً - تعتزم رابطة الدوري الإسباني التقدم بشكوى بشأن ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على خلفية تجديد عقد لاعبه كيليان مبابي، قائلا إن الاتفاق "مخز" ويؤثر على الاستقرار المالي للكرة الأوروبية.

جاء إعلان رابطة الدوري الإسباني السبت بعد قرار مبابي البقاء مع باريس سان جيرمان بدلا من الانضمام إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

وقالت رابطة الدوري الإسباني في بيان إنها تعتزم رفع شكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والسلطات الإدارية والمالية بالاتحاد الأوروبي وفرنسا "للدفاع عن المنظومة الاقتصادية لكرة القدم الأوروبية واستدامتها".

وأضافت أن الاتفاق بين مبابي والفريق الباريسي يعرض "مئات الآلاف من الوظائف للخطر وكذا نزاهة الرياضة، ليس فقط في المسابقات الأوروبية، ولكن أيضا في البطولات المحلية".

وتابعت "من المخزي أن ناد مثل باريس سان جيرمان، الذي أعلن الموسم الماضي عن خسائر تجاوزت 220 مليون يورو (232 مليون دولار) بعد تكبده خسائر تزيد على 700 مليون يورو (739 مليون دولار) في المواسم السابقة ... مع فريق تكلف حوالي 650 مليون (686 مليون دولار) لهذا الموسم، يمكنه إبرام مثل هذا الاتفاق، في حين أن تلك الأندية التي يمكنها أن تسدد مقابل استقدام اللاعب دون تنازلات بشأن راتبه، لا تتمكن من التوقيع معه".

وقع مبابي عقدا جديدا مدته ثلاث سنوات حتى عام 2025 مع باريس سان جيرمان السبت، وقال إنه سعيد بمواصلة "مغامرته" في باريس.

وقال في تغريدة على "تويتر" بعد ورود أنباء عن بقاء مبابي مع باريس سان جيرمان إن ذلك بمثابة "إهانة لكرة القدم".