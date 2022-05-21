رابط سريع.. نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني بالرقم القومي 2022

ينشر لكم ثقفني، رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني بالرقم القومي 2022 أو برقم الجلوس، تستعد وزارة التربية والتعليم للإعلان عن نتائج رابعة ابتدائي وذلك مع اقتراب انتهاء أعمال تصحيح ورصد درجات الطلبة، ويسعى الكثير من أولياء الأمور للبحث المستمر بشكل يومي، وذلك من أجل الحصول على أخبار النتائج وموعد إعلان نتيجة رابع ابتدائي الفصل الدراسي الثاني، حيث لم يتم تحديد موعد رسمي للإعلان عن النتائج ولكن بحسب التوقعات سيتم ظهور النتائج خلال الأيام القليلة القادمة، وذللك مباشر بعد أن يتم انتهاء رصد الدرجات ورفعها عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وفي الأسطر التالية نتابع معكم التفاصيل.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني

يقدم لكم ثقفني، خدمة الإستعلام عن نتيجة الصف الرابع البدائي بالإسم وبرقم الجلوس للفصل الدراسي الثاني، حيث أدى طلاب وطالبات الصف الرابع الامتحانات النهائية خلال شهر مايو الجاري وانتهت أيضا خلال نفس الشهر، وبحسب تصريحات عدد من المصادر العاملة في وزارة التربية والتعليم، أكدت بأن الإعلان عن نتائج امتحانات الصف الرابع سيكون خلال الأيام القادمة، حيث تجرى أعمال تصحيح أوراق امتحانات الطلبة المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وانتهت الامتحانات يوم 12 مايو الجاري في مادة الرياضيات.

نظام التقييم لنتيجة الصف الرابع ابتدائي 2022 الترم الثاني

أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنها ستتبع النظام الجديد المعمول به في الفصل الدراسي الأول، حيث سيكون تقييم درجات طلاب الصف الرابع الابتدائي الفصل الثاني بالألوان، وسيتم نشر نتائج الطلاب بنظان الألوان والتقدير، وسيكون نظام الألوان من الأزرق والأحمر والأخضر والأصفر، حيث يكون اللون الأزرق بأن الطالب حصل على التقدير بامتياز وحصول الطالب على نسبة نجاح من 85% إلى 100%، واللون الأخضر حصول الطالب على تقدير جيد وبنسبة من 65% إلى 85%، ويدل اللون الأصفر على نجاح الطالب من نسبة 50% إلى 60%، ويشير اللون الأحمر إلى أن الطالب رسب وسيدخل امتحانات دور ثاني.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022