أين ستذهب هذا الصيف أماكن رائعة لقضاء أجازة الصيف بأقل التكاليف

في فصل الصيف يتجه العديد من الأشخاص إلى المصايف للهروب من ارتفاع درجة الحرارة وقضاء وقت ممتع، لذا سوف نتعرف من خلال هذا المقال على أماكن المصيف، وذلك بأقل التكاليف للاستمتاع بأجازة الصيف مع الأهل و العائلة، بأقل تكاليف تابع السطور القادمة.

أماكن رائعة لقضاء أجازة الصيف بأقل التكاليف

يوجد في مصر عدة مصايف تتميز بشواطئها الرائعة وتكاليف منخفضة، كما يمكنك قضاء وقت ممتع بها مع أفراد أسرتك ومن تلك المصايف ما يلي:

الإسكندرية

يمكنك قضاء وقت ممتع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط بأقل التكاليف، وذلك من خلال التوجه إلى منطقة المندرة.

حيث يوجد بها شواطئ مجانية مثل شاطئ أنطونيو، بالإضافة إلى دورات مياه يمكن استخدامها بالمجان.

كما يتوفر شقق للإيجار مفروشة بأسعار مختلفة، حيث يبدأ إيجار الشقة من 300 جنيه في الليلة الواحدة، ويمكن استخدامها من خلال الاشتراك مع مجموعة من الأصدقاء.

مرسى مطروح

من أماكن المصيف بأقل تكاليف هي مرسى مطروح، حيث يعتبر من أشهر المصايف في مصر، ويستقبل حوالي 5 مليون شخص سنويا.

من أشهر الشواطئ في تلك المحافظة هو شاطئ روميل، الذي يستقبل أعداد هائلة من الأشخاص أسبوعيا خاصة بعد تطويره.

كما يعتبر من أرخص المصايف، حيث يبدأ أسعار الشقق والشاليهات به من 200 جنيه في الليلة الواحدة، وذلك حسب عدد الغرف والفرش الذي يوجد به.

جمصة بمحافظة الدقهلية

الآن أصبح في الإمكان الاستمتاع بالرمال الدافئة والمياه الصافية وبأقل التكاليف من خلال الذهاب إلى مصيف جمصة.

حيث يتوفر داخل هذا المصيف مجموعة من المناطق التي تعتبر قريبة من البحر المتوسط مثل ابن لقمان، شجرة الدر، الكرنك، الأندلس، المروة.

يتراوح سعر الشقق بتلك المنطقة ما بين 200 إلى 300 جنيه في الليلة الواحدة وذلك حسب الإمكانيات التي تتوفر بها،كما يعتبر من أماكن المصيف بأقل تكاليف.

أرخص فنادق المصايف في مصر

قد تكون التكاليف المادية وارتفاع الأسعار عقبة أمام الأشخاص الذين يرغبون في قضاء وقت ممتع على البحر، لذا سوف نقدم لكم قائمة بأرخص فنادق المصايف في مصر.

شرم الشيخ( فندق مزار ريزورت)

يتميز هذا الفندق بموقعه الرائع، حيث يطل على خليج العقبة، كما يحتوي على شاطئ خاص ومسابح خارجية.

يبدأ سعر الغرفة في الليلة الواحدة من 400 جنيه، أيضا تتوفر خدمة الغرف داخل الفندق على مدار 24 ساعة.

الغردقة ( فندق كوردوبا سوتيتس)