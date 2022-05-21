نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد تقديم الصف الأول الابتدائي المدارس الحكومية عبر نظام نور وشروط التقديم للمرحلة الابتدائية في المقال التالي
متى موعد تقديم الصف الأول الابتدائي المدارس الحكومية عبر نظام نور كشف موقع وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد تقديم الصف الأول الابتدائي الخاص بالمدارس الحكومية السعودية لعام 2022م – 1443هـ، وذلك من خلال منصة نور الإلكترونية والتي تم إنشاءها تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور وكان أحد أهدافه أن يكون كنوع من أنواع الإجراءات الاحترازية في ظل وطأة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، ويمكن لكل الطلاب وأولياء أمورهم في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية التسجيل من خلال الموقع.
موعد تقديم الصف الأول الابتدائي المدارس الحكومية نظام نور
يختلف موعد التقديم بحسب المرحلة حيث إنه تم تقسيم الطلاب إلى ثلاث مراحل وفقًا لعمر الطفل والمراحل بمواعيدها هي كالآتي:-
- يتم تسجيل طلاب المرحلة الأولى والثانية في يوم الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري.
- أما المرحلة الثالثة فيتم التسجيل فيها في يوم السادس والعشرين من شهر فبراير الماضي.
- بينما المرحلة الرابعة تم التسجيل فيها في يوم السابع والعشرين من شهر مارس السابق.
- مرحلة التسجيل الخامسة تم فتح باب التسجيل فيها يوم السابع عشر من أبريل الماضي.
- في المرحلة السادسة التسجيل بدأ يوم الواحد والعشرين من أبريل الماضي.
- بينما بدأ تسجيل المرحلة السابعة في يوم السادس والعشرين من أبريل.
- وأخيرًا المرحلة الثامنة تم التسجيل فيها بداية من يوم الخامس عشر من أغسطس الماضي.
شروط تقديم المرحلة الابتدائية نظام نور 2022م
- يجب أن يكون الطالب المتقدم للالتحاق بمرحلة الابتدائية سعودي الجنسية وإذا كان أجنبي يجب أن يكون معه بطاقة تنقل داخل المملكة العربية السعودية.
- إحضار صورة من شهادة ميلاد الطفل الراغب في التسجيل وموّثقة وكذلك صورة من رقم هوية ولي أمر الطالب.
- أن يكون الطالب قد تجاوز سن الست سنوات وأن يقوم ولي الأمر بكتابة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة منه على الموقع الخاصة بتسجيل ابنه بشكل صحيح.
- الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لنظام نور وتسجيل الدخول عليه حيث إنه لا بد من وجود حساب على المنصة خاص بولي الأمر حتى يتمّكن من التسجيل في المرحلة واختيار المدرسة المناسبة لطفله.
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