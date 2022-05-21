أمريكا: نتطلع لشراكة مع القوات الخاصة الموريتانية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء جمع بين قائد أركان القوات الخاصة فى موريتانيا، اللواء محمد ولد الشيخ بيده، مع نظيره الأمريكى الجنرال ريتشارد كلارك، على هامش اجتماع قادة القوات الخاصة لـ 73 دولة، بولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكرت وزارة الدفاع الموريتانية -فى بيان صحفى اليوم- أن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فى مجالات التقنيات العسكرية المستحدثة للقوات الخاصة، سواء من خلال المعدات أو التكوين العسكرى وغيرها من المجالات ذات الصلة بعمل القوات الخاصة.

من جانبه، أعرب قائد القوات الخاصة الأمريكية عن تطلعه لخلق شراكة وتعاون مع القوات الخاصة الموريتانية.