إصابة فلسطينى إثر إطلاق مُستوطن النار عليه فى حى الشيخ جراح

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان إن مجموعة من المستوطنين مكونة من ستة أفراد اعتدوا على الشاب محمد اشتى بالحى، ما أدى الى إصابته بجروح نقل على إثرها لمستشفى "شعارى تسيدك".
وقال أقارب الشاب المصاب إن مجموعة من المستوطنين هاجموا منزل العائلة الكائن فى مخيم الصمود، وحاولوا اقتحام المنزل واعتدوا على قريبهم، ما أدى لإصابته بجروح لم تعرف العائلة حتى اللحظة أداة الاعتداء ولا طبيعة إصابته.
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