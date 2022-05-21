كازاخستان وروسيا تعتزمان تعزيز التعاون فى مجال تعدين اليورانيوم

جدة - نرمين السيد - أعرب رئيس الوزراء الكازاخى على خان إسماعيلوف، والمدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية أليكسى ليخاتشوف، عن عزمهما تعزيز التعاون فى مجال تعدين اليورانيوم.





جاء ذلك خلال زيارة عمل للمدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية، للعاصمة الكازاخية نور سلطان، حسبما أوضحت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت. وأعرب ليخاتشوف - خلال اللقاء - عن اهتمامه بمزيد من الاستثمار فى مجال تعدين اليورانيوم فى كازاخستان، كما نظر الجانبان فى آفاق التعاون بمجال الطاقة النووية.

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