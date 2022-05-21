أمريكا: تسجيل وفاة ثانية جراء إعصار فى شمال ميتشيجان

جدة - نرمين السيد - وقال الليفتنانت ديريك كارول إن المتوفى، فى السبعينيات من عمره، كان يعيش فى حديقة منازل متنقلة.

وضرب الإعصار مدينة جايلورد، التى يبلغ عدد سكانها حوالى 4200 نسمة، وتبعد حوالى 370 كيلومترا شمال غرب ديترويت، فى الساعة 3:45 من مساء الجمعة.

وتسبب الإعصار فى إصابة أكثر من 40 شخصا.

وقال كارول إن حديقة نوتنجهام، التى كان يوجد بها المنزل المتنقل، كانت من بين أولى المواقع التى ضربها الإعصار.

وأعلنت حاكمة ولاية ميتشيجان، جريتشين ويتمير، حالة الطوارئ فى مقاطعة أوتسيجو، ما يتيح المزيد من موارد الولاية للمقاطعة.