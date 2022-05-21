الدفاع الأرمينية: إصابة جندى برصاص القوات الأذربيجانية على الحدود

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بيان وزارة الدفاع الأرمينية: " فى 21 مايو، فى حوالى الساعة 2:05 بعد الظهر بالتوقيت المحلى، فتحت الوحدات الأذرية النار على مواقع عسكرية للقوات المسلحة الأرمينية الواقعة فى الجزء الشرقى من الحدود الأرمنية الأذرية ونتيجة لانتهاك وقف إطلاق النار، أصيب الجندى جور جولساريان".
يشار إلى أنه فى نوفمبر 2021، تصاعدت التوترات فى منطقة ناجورنى قرة باخ وفى منطقة سيونيك الحدودية مع أرمينيا وأبلغت أرمينيا وأذربيجان عن وقوع حوادث مسلحة، بما فى ذلك وقوع إصابات.
كما تم تسجيل حدوث توترات على أجزاء من الطريق السريع بين أرمينيا وإيران، الذى سيطرت عليه باكو، وفقًا للبيان الذى وقعه قادة أرمينيا وروسيا وأذربيجان فى 9 نوفمبر 2020.
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