رئيسة البنك المركزى الأوروبى: أصول العملات المشفرة لا تساوى شيئا

جدة - نرمين السيد - وأضافت لاجارد -فى تصريحات متلفزة نقلتها مجلة (بولتيكو) فى نسختها الأوروبية- "قلت مرارا إن الأصور المشفرة تشوبها التضارب ومحفوفة بالمخاطر. وتقديرى المتواضع هو أن الأمر لا يساوى شيئًا لأنه لا يعتمد على أى شيء، ولا توجد أصول أساسية للعمل كمرساة للسلامة".

تأتى تعليقات لاجارد فى الوقت الذى يتعرض فيه سوق العملات المشفرة، على نطاق أوسع، للخسارة، فلقد فقدت عملة بتكوين المشفرة فى وقت سابق من هذا الشهر 20 فى المائة من قيمتها فى أسبوع واحد.

وكشفت لاجارد أنها لم تستثمر أبدًا فى أصول العملات المشفرة، ولكنها أوضحت أن اليورو الرقمى سيكون أمرا مختلفا تمامًا.

وقالت إنه "فى اليوم الذى تكون لدينا فيه عملة رقمية تابعة للبنك المركزى، أى يورو رقمى، سأضمن ذلك لأن البنك المركزى سيكون ضامنها وأعتقد أن هذا يختلف إلى حد كبير عن أى من هذه الأشياء (فى إشارة إلى العملات الرقمية الأخرى)".

كما تناولت لاجارد السياسة النقدية، مشيرة مرة أخرى إلى أن البنك المركزى الأوروبى مستعد لرفع أسعار الفائدة فى يوليو لمحاربة التضخم الكبير فى منطقة اليورو. ولكن يبدو أنها قللت من فرصة التحرك بمقدار 50 نقطة أساس - وهو خيار أكثر راديكالية كان رئيس البنك المركزى الهولندى كلاس نوت قد طرحه مؤخرًا.

وأشارت المجلة إلى أن توقعات السوق الحالية تقدر الزيادة بمقدار 25 نقطة أساس.

وقالت لاغارد: "سوف نتبع مسار إيقاف صافى مشتريات السندات، ثم فى وقت ما بعد ذلك - والذى قد يستغرق أسابيع قليلة - نرفع أسعار الفائدة". ومن المتوقع حاليًا إنهاء عمليات شراء سندات البنك المركزى الأوروبى فى وقت مبكر من الربع الثالث، مما يفتح الباب أمام رفع سعر الفائدة فى يوليو.