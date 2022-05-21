فنلندا تستبدل الغاز الروسى بخط إمداد من دول البلطيق

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "يلى " الفنلندية عن الرئيس التنفيذى لمشغل شبكة الغاز الوطنية "جازجريد" أولى سيبيلا قوله :" انتهى توريد الغاز الطبيعى من روسيا إلى فنلندا صباح اليوم السبت، لكن الغاز بدأ بالتدفق من جديد إلى فنلندا من دول البلطيق وسار التحول بسلاسة ".

وأضاف بقوله: "اعتبارًا من اليوم تستورد شركة غازوم الفنلندية المملوكة للدولة، الغاز عبر خط أنابيب بطليق كونيكتور الذى يربط إنكو على الساحل الجنوبى لفنلندا مع إستونيا ".

ووفقًا لجوكا ليسكيلا، العضو المنتدب لاتحاد صناعة الطاقة الفنلندية، فإن انقطاع واردات الغاز من روسيا "ليس بالأمر الكبير" بالنسبة لنظام الطاقة الفنلندى، وبالنسبة لبعض الشركات الفردية، قد يتسبب ذلك فى صعوبات فى المستقبل، ولكن ليس فى غضون الأشهر القليلة المقبلة.

ووفقا لشركة الطاقة الفنلندية، إن ما يصل إلى 90 فى المائة من الغاز المستورد إلى فنلندا كان يأتى من روسيا، لكن الغاز كان يمثل ستة فى المائة فقط من إجمالى استهلاك الطاقة الصناعية.

وأفادت الشبكة أن وزارة الشئون الاقتصادية ووزارة المالية قدموا أمس إحاطة حول استعدادات فنلندا لقرار توقف الغاز الروسى، وفى نفس اليوم، وقعت شركة جازجريد صفقة مع شركة أكسيليريت إنرجى الأمريكية يستمر عشر سنوات لتحريك سفينة تخزن الغاز الطبيعى المسال إلى فنلندا وتساعد فى تغطية احتياجات فنلندا من الغاز فى حالة حدوث أى نقص.

وزودت شركة "جازبروم" الروسية، فنلندا بحوالى 5ر1 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضى، حيث يمثل ذلك حوالى ثلثى استهلاك الغاز فى البلاد ولكن ثمانية فى المائة فقط من إجمالى استخدام الطاقة.

وكانت شركة "جازبروم" الروسية العملاقة للطاقة قد حذرت شركة "غازوم" الفنلندية المملوكة للدولة أمس الجمعة، من أن إمدادات الغاز ستتوقف بسبب رفض فنلندا دفع ثمنه بالروبل كما طالبت موسكو.

وجاء هذا بعد أسبوع من قيام روسيا بقطع إمدادات الكهرباء المتبقية عن فنلندا، والتى تمثل حوالى 10 فى المائة من الاستهلاك الفنلندى، مما قد ترفع هذه الخطوة بالتأكيد تكلفة الكهرباء التى ارتفعت بالفعل بشكل كبير هذا العام.