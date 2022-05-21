بنجلاديش: تقطع السبل بمليونى شخص إثر أسوأ فيضانات منذ عقدين

جدة - نرمين السيد - وقال كبير الإداريين الحكوميين بمنطقة سيلهت شمال شرق البلاد، مشرف حسين - حسبما نقلت قناة (تشانل نيوز آشيا) اليوم السبت - إن مياه الفيضانات المتدفقة من شمال شرقى الهند، اخترقت سدا رئيسيا على نهر باراك لتغمر ما لا يقل عن 100 قرية ببلدة زاكيجانج فى بنجلاديش.
وأضاف "تقطعت السبل بنحو مليونى شخص بسبب الفيضانات حتى الآن.. وأن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا مصرعهم خلال الأسبوع الجارى"، موضحا أن تلك الفيضانات ناجمة من هطول أمطار وتدفق المياه عبر الحدود بولاية آسام شمال شرقى الهند.
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