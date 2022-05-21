رئيس الوزراء الأسترالى يعترف بهزيمته فى الانتخابات البرلمانية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال موريسون: "تحدثت هذا المساء مع زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الجديد أنتونى ألبانيزى، وهنأته بفوزه الانتخابى". وأدلى الأستراليون بأصواتهم لاختيار ممثليهم فى مجلس النواب، والذين يشغلون 151 مقعدًا فى البرلمان الأسترالى لمدة ثلاث سنوات. ووفقًا للقانون الأسترالى، يعتبر الحزب أو الائتلاف الذى يفوز بالغالبية فى مجلس النواب هو المسؤول عن تشكيل الحكومة تلقائيًا.

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