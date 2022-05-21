الهند: مصرع 8 أشخاص وفقدان آخر إثر انهيار نفق بالشطر الهندى من إقليم كشمير

جدة - نرمين السيد - لقى 8 أشخاص مصرعهم، فيما أُدرج آخر على قائمة المفقودين، من جراء حادث انهيار جزء من نفق تحت الإنشاء بولاية جامو وكشمير الشطر الهندى من إقليم كشمر المتنازع عليه مع باكستان.





وذكرت قناة (إن.دى.تى.فى.) الهندية اليوم السبت أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثامين ضحايا الحادث، الذى وقع فى وقت متأخر أول أمس الخميس، كما أنه تم إنقاذ 3 آخرين أحياء. وكانت عملية إنقاذ قد أطلقت على الفور، غير أنه تعين تعليقها مساء أمس، بسبب انهيار أرضى جديد والطقس العاصف.

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