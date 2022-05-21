استعلم عن القبول في الضمان الاجتماعي المطور 1443 وموعد صرف الرواتب

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عمر شويل - جدة الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يستعلمون عن القبول في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، وهذا خاصة بعد أن بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إرسال رسائل القبول على هواتف الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للتسجيل في الأمن المطور 1443، كما قامت الوزارة بالإعلان عن حالات الطلبات إلكترونياً أيضاً، من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وسوف نتعرف معكم في هذا المقال كيفية الاستعلام عن القبول في الضمان المطور بكل سهولة و عن موعد صرف الرواتب.

الاستعلام عن القبول في الضمان الاجتماعي المطور 1443

ومن التساؤلات حول النظام الجديد من هم المستحقون والذين تنطبق عليهم الشروط للقبول في الضمان الاجتماعي المطور، وهي كالآتي الأسر السعودية والأفراد الذين لا يكفي دخلهم لسد احتياجاتهم الأسرية والاجتماعية، المطلقات والأرامل وأمهات الأيتام، الأيتام والمعاقين، المتعطلين، وذلك وفقاً لشروط معينة ومعايير محددة وهي:

كون المستفيد غير مقيد في أي جهة أخرى تُماثل نفس جهة الضمان الاجتماعي.

ألّا يكون الشخص المتقدم من المقيمين في دار إيواء تابعة للضمان الاجتماعي.

تقديم المستندات والأوراق الخاصة بالشخص لإثبات أحقية المستفيد من الدعم.

عدم امتلاك أي عقارات أو أراضي زراعية أو أشياء ثمينة.

أن يكون دخل المواطن المستفيد أقل من راتب الضمان لاستحقاقه.

ويكون من سكان المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

تقديم ما يفيد جنسية الشخص السعودية.

تقديم الشكاوي والتواصل مع الضمان الاجتماعي المطور

يمكن التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بطريقة مباشرة، وفي حال كان لدي المواطن أي أسئلة أو استفسارات بخصوص الضمان والأهلية المطورين والاستعلام أو الشكوى، حيث يمكن المتابعة وهذا من خلال التواصل مع خدمة العملاء لديهم ، وهذا هو من خلال الخط الساخن الخاص بهم وهو كالتالي:

رقم ضمان المطور الموحد 19911. في حالة عدم قبولك للضمان المطور الجديد، يمكنك تقديم اعتراض عن طريق إدخال جميع البيانات الصحيحة المطلوبة وإرفاق الملفات المطلوبة للاعتراض.

الضمان المطور موعد صرف الرواتب

لم يتم تحديد موعد حتى الآن لـ صرف رواتب الضمان ولكنه سوف يتم صرفه في الفترة من يوم 21 إلى يوم 25 ميلاديًا حيث تم تغيير النظام في الرواتب إلى التقويم الميلادي، وبذلك يصبح موعد الصرف هذا الشهر من اليوم الـ 21 من مايو حتى الي اليوم 25 مايو.