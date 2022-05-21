here موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 لمعُرفة نتائج القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 لمعرفة نتائج القبول الموازي جميع الأقسام نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان حيث تزايدت معدلات البحث على جوجل من أجل الوصول الى نتائج القبول الموازي بعد الكشف على ان النتائج الآن أصبحت معلنة فى الوقت الحالي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية إلكتروني، لذا نوافيكم ونتابع من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طرق الوصول الى تلك النتائج

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/202

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 نستعرضها و نتابعها مع حضراتكم الان حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على نتائج القبول الموازي التي يبحث عنها عشرات الالاف من الطلاب والسادة أولياء الأمور والتي أصبحت الآن موجودة على شكل ملفات pdf بعدما سبق وأن تلقت وزارة التربية والتعليم العراقية نحو 35 ألف طلب القبول الموازي ليتم الإعلان عن موقع معرفة نتائج القبول الموازي وذلك فى ظل تعاملات وزارة التربية والتعليم العراقية مع ازمة تفشي وانتشار وباء كوفد 19 المستجد، حيث سنستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن من المنزل خطوات الحصول على تلك النتائج اون لاين

خطوات معرفة نتائج القبول الموازي

خطوات معرفة والاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 نوافيكم ونستعرضها مع حضراتكم الان بمنتهى السهولة الممكنة وذلك على النحو التالي:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الخطوة الثانية:- البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الخطوة الثالثة:- تسجيل اسم الطالب رباعياً ورقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها

النقر على ايقونة استعلام حتى تكون امامكم على الفور نتائج القبول الموازي على شكل ملفات pdf

شروط القبول الموازي بالعراق

نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان شروط وضوابط القبول الموازي فى جميع التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات، حيث قد تم الانتهاء من اعمال اعلان نتائج القبول الموايز بعد الانتهاء من تحديد جميع الشروط والضوابط المطلوبة للقبول الموازي بشكل مؤخر على مستوي جميع التخصصات التي جاءت امام الطلاب على مستوي المجموعة الطبية او الهندسية او غيرها من التخصصات على النحو التالي:-

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية التمريض: 875.000 دينار عراقي.

كلية الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

كلية التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.

كلية القانون 600.000 دينار عراقي.

الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.

الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.

المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.

المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.

بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية