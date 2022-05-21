في دقائق.. رابط تسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022 عبر موقع دعم مصر الرسمي الشغال لتحديث البطاقة التموينية الآن

رابط تسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022، مازالت عمليات البحث مستمرة حول رابط تسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022 عبر موقع دعم مصر الذي يعد أحد أشهر المواقع الحكومية التابعة للوزارة، حيث يمكنك لأكثر من 10 مليون مواطن تسجيل رقم الموبايل عبر رابط موقع دعم مصر بشكل إلكتروني في أقل من نصف ساعة وأنت في منزلك، وبذلك لن تضطر للتوجه إلى مكاتب التموين والانتظار في طوابير مرهقة، ومن خلال السطور القادمة سنضع بين أيديكم رابط موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين واضافة رقم هاتف رب الأسرة، فتابعونا.

رابط تسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022

هذ وقد قامت وزارة التموين بتفعيل رابط تسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022 خلال الأيام القادمة، وذلك بعدما ظهرت رسالة لعدد من المواطنين على بون صرف الخبز المدعم تطالبهم بضرورة اضافة رقم المحمول عبر موقع دعم مصر حتى لا يتم إيقاف البطاقة، وبالتالي لن يمكنهم الحصول على السلع التموينية الأساسية التي تصرف لهم بشكل شهري، كما يمكن لمن يعاني من تعذر استخدام الانترنت أو عدم فتح الموقع أن يتوجه لمكتب التموين التابع له ومن ثم القيام بهذا الإجراء، والآن مع شرح مفصل عن خطوات تسجيل رقم الموبايل عبر موقع وزارة التموين 2022:

قم بالذهاب إلى موقع دعم مصر.

انتظر لحظات حتى يتم فتح الموقع، ثم اضغط على كلمة “تسجيل رقم الموبايل”.

قم بادخال رقم بطاقة التموين بشكل كامل، والمكون من 12 رقم، ثم اضغط على كلمة “التالي”.

قم بادخال الرقم القومي الخاص بكل المسجلين على البطاقة التموينية، ثم اضغط “التالي”.

ادخل رقم المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة، ثم اضغط على “اعادة ارسال الرقم السري”.

ستصلك رسالة نصية بها الرقم السري، قم بادخاله إلى الموقع.

تحديث بطاقة التموين موقع دعم مصر 2022

وطالبت الوزارة كافة المستفيدين من المنظومة التموينية بضرورة تحديث بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر 2022 قبل حلول نهاية الشهر القادم، علما بأن هذا القرار يستثنى منه كلا من:”كبار السن، الغير قادرين على الحركة، أسر السجناء” ممن لا يملكون خط هاتف محمول، على أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له مايثبت صحة ذلك.