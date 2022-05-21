نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE الآن معرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 ترم ثاني من موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس فى جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 ترم ثاني. خلال الساعات القليلة القادمة ستقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي، بعدما قدم الطلاب امتحاناتهم الأسبوع الماضي على أكمل وجه وانتهت يوم الخميس الماضي بامتحان مادة الرياضيات، ومن المقرر أن يتم الإفصاح عن نتيجة الطلاب فور الانتهاء بشكل كامل من عمليات التصحيح، على أن تتم مراجعة الدرجات ورصدها وإعطاء كل طالب حقه من الدرجات، إنطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص، فقد نوهت العديد من المديريات التعليمية في محافظات الجمهورية باقتراب الانتهاء من التصحيح، ليتم الاعتماد الرسمي للنتائج من وزارة التربية والتعليم، وحول كيفية الاستعلام عن نتائج نستعرضها خلال السطور التالية بالإضافة إلى الطريقة المستجدة في التقييم هذا العام.

معرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 ترم ثاني

قامت وزارة التربية والتعليم بتخصيص رابط مباشر من خلاله يتم الاستعلام عن النتيجة للصف الرابع في مرحلة التعليم الأساسي، والخاصة بنهاية العام الدراسي الحالي 2021/2022، على أن يتم استخراج النتيجة بواسطة رقم جلوس الطالب في اللجنة الامتحانية، بزيارة موقع وزراة التربية والتعليم.

اتباع ما يلي بشكل صحيح يحصل الطالب على درجاته في المواد الدراسية التي حضر امتحانها الأسبوع الماضي:

الانتقال إلى موقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت. اختيار تبويب نتائج الطلاب من الصفحة الرئيسية. اختيار تبويب نتائج الفصل الدراسي الثاني والمرحلة الدراسية المراد الاستعلام عنها. تدوين رقم جلوس الطالب واسمه وأي بيانات مطلوبة. بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها يتم النقر على استعلام.

فور ظهور النتائج بشكل رسمي على الموقع، تظهر نتائج الطالب المستعلم عنه مباشرة في المواد التي حضرها في شكل ألوان.

طريقة تقييم مستوى طلاب الصف الرابع

حرصت وزارة التربية والتعليم تحت قيادة الدكتور طارق شوقي، تطبيق طرق للتقييم حديثة خاصة بنتيجة الصف الرابع الابتدائي، حيث تم خلال وضع الدرجات وفقاً للألوان وليس الدرجات كما جرت العادة، وهي كما يلي:

اللون الأزرق: يشير إلى تقدير امتياز أي ما يساوي بالنسبة المئوية من 85% حتى 100%. اللون الأخضر: يشير إلى تقدير جيد أي ما يساوي بالنسبة المئوية 65% حتى 85%. اللون الأصفر: يشير إلى حصول الطالب على نسبة ما بين 50% و60%. اللون الأحمر: يشير إلى رسوب الطالب وخوضه امتحانات الدور الثاني.

نتائج الصف الرابع الابتدائي 2022 ترم ثاني

نتائج الصف الرابع الابتدائي 2022 ترم ثاني لازالت حتي الان فى جميع المحافظات المصرية تحتل الاعلي فى معدلات البحث على جوجل بشكل مؤخر وذلك بعد الاعلان على ان يكون امكانية الاعلان عن تلك النتائج مطروحة امام جميع الطلاب والطالبات على موقع وزارة التربية والتعليم فى كل المحافظات المصرية