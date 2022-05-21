رابط فعُال للاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 ترم ثاني من موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس

رابط فعُال للاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022. نستعرضه الان حيث تستعد الكثير من المحافظات المصرية لإعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي، وذلك بعد قيام المديريات التعليمية بالانتهاء من تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب خلال تلك المرحلة، فقد تم مراجعة ورصد درجاتهم استعداداً لرفعها على موقع بوابة التعليم الأساسي على شبكة الإنترنت، فقد اتجهت الوزارة إلى إعلام الطلاب وأولياء أمورهم بالنتيجة من خلال الإنترنت إلى جانب وضعها بالمدارس في مكان واضح حتى يتم الحصول عليها، وذلك جرصاً منها على منع التزاحم والتكدس في المدارس لاستخراج النتيجة بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد من خلال تسخير التكنولوجيا في تقديم الخدمات للطلاب، وخلال السطور التالية نتعرف على الخطوات الواجب اتباعها للحصول على النتيجة، بالإضافة إلى الطريقة المتبعة من جانب الوزارة في تقييم أداء الطلاب.

رابط فعُال للاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان سابق لها، أتباعها طريقة جديدة لتقييم مستوى طلاب الصف الرابع الابتدائي، بالتزامن مع تطبيق منهاجاً دراسياً جديد يهدف إلى رفع مهارات وقدرات الطالب في المواد، ويعتمد على الفهم وليس الحفظ، وبالتبعية جاءت أسئلة الامتحانات وفقاً لنفس الهدف قياس مدى استيعاب الطالب للمادة الدراسية، وإلى أي مستوى نجح في اكتساب مهارات وقدرات.

حيث يتم تقييم نتائج الطلاب في تلك المرحلة الهامة في أربعة ألوان، كل لون يعبر عن مستوى معين وهو كما يلي:

اللون الأزرق يدل على تفوق الطالب ونجاحه بالمادة بنسبة ما بين 85 إلى 100 في المئة.

اللون الأخضر يدل على نجاح الطالب واكتسابه المهارات ونجاحه بالمادة بنسبة تتراوح ما بين 65 إلى 85 في المئة.

اللون الأصفر يدل على تخطي الطالب النجاح في المادة ولكن بحاجة إلى مزيد من الدعم وتعبر عن نسبة ما بين 50 إلى 60 في المئة.

اللون الأحمر يدل على رسوب الطالب في المادة وعدم تخطيه درجة النجاح.

خطوات الاستعلام عن النتيجة

بتطبيق الخطوات التالية بشكل صحيح يتم استخراج النتيجة بكل نجاح: