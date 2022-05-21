نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الزمالك في كأس أفريقيا لكرة السلة BAL والقنوات الناقلة.. “تردد صحيح” في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد مباريات الزمالك في كأس أفريقيا لكرة السلة BAL والقنوات الناقلة تشغل الكثير من الرياضين والمهتمين برياضة كرة السلة وذلك بعد تحديد مواعيد مباريات الزمالك في كأس أفريقيا لكرة السلة لمواجهة نظيره سلاك الغيني في الدور ربع نهائي من بطولة كأس أفريقيا. فيوجد البعض ينتظر هذه المباراة والذين يشجعون نادي الزمالك المصري. لذا سنرصد خلال هذا الموضوع كل ما يخص القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في كأس أفريقيا لكرة السلة BAL وكذلك تردد القنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الزمالك في كأس أفريقيا لكرة السلة BAL

تنتطق مباريات الزمالك في كأس أفريقيا لكرة السلة BAL مساء غدًا الأحد 22 مايو وهي البطولة التي ينتظرها الجماهير المصرية وخاصة المشجعين لنادي الزمالك المصري في بطولة كأس افريقيا لكرة السلة BAL.

مواعيد مباريات الزمالك في كأس أفريقيا لكرة السلة

كما نشرنا من قبل فإن مواعيد مباريات الزمالك في كأس أفريقيا لكرة السلة تعرض على آحدى القنوات التي نذكرها فيما بعد مساء الأحد 22 مايوم 2022 م. فهي البطولة المنتظرة عقب نجاح فرقة كرة السلة بنادي الزمالك للتأهل للأدوار النهائية في جمهورية مصر العربية.

مواعيد مباريات كأس أفريقيا لكرة السلة BAL

تنتطلق مباريات كأس أفريقيا لكرة السلة BAL لعام 2022. مساء اليوم السبت الموافق 21 مايو 2022 وتبدأ مباريات نادي الزمالك في البطولة لكرة السلة غدًا الأحد 22 مايو أمام نظيره سلاك الغيني.

القنوات الناقلة لمباريات كأس أفريقيا لكرة السلة BAL

تعرض مباريات كأس أفريقيا لكرة السلة BAL 2022 ومواعيد مباريات الزمالك في كأس أفريقيا لكرة السلة BAL غدًا الأحد 22 مايو على قناة أون تايم سبورتس بشكل مباشر.

تردد قناة أون تايم سبورتس

يبحث الجمهور في هذه الساعات عن تردد قناة أون تايم سبورتس التي تعرض في مواعيد مباريات الزمالك في كأس أفريقيا لكرة السلة BAL المبارايات بالكامل. وهي كما يلي:

تردد قناة تايم سبورتس 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة اون تايم سبورتس 2