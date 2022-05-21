بايدن يوقع على مساعدات أمريكية لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - صدق الرئيس الأمريكى جو بايدن، على حزمة المساعدات المخصصة لأوكرانيا، اليوم السبت، والتى تصل قيمتها إلى نحو 40 مليار دولار، وذلك زيارة بايدن لكوريا الجنوبية التى تأتى فى إطار أول جولة له فى أسيا.





وكان الكونجرس الأمريكى أقر حزمة المساعدات المالية لأوكرانيا بأغلبية كبيرة فى وقت سابق، بعدما طلب بايدن الموافقة على مساعدات بقيمة 33 مليار دولار، لكن الكونجرس رفعها إلى 40 مليار دولار. ووفقًا للتقارير، فمن المقرر تخصيص نصف إجمالى هذه الحزمة لشؤون الدفاع، منها ستة مليارات دولار للمساعدات العسكرية المباشرة لأوكرانيا. فيما وصلت قيمة الأسلحة والذخيرة التى تعهدت الولايات المتحدة بتقديمها لأوكرانيا حتى الآن إلى 3.9 مليار دولار، وذلك منذ إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

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