روسيا: تدمير شحنة ضخمة من الأسلحة الغربية بحوزة الجيش الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - تمكنت القوات الروسية، اليوم السبت، من تدمير شحنة كبيرة من الأسلحة التى سلمتها دول غربية لحكومة أوكرانيا، بهدف استخدامها ضد روسيا فى معارك دونباس، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.





وفى إفادة صباحية، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إن صواريخ طويلة المدى وعالية الدقة من طراز "كاليبر" تم إطلاقها من البحر، ودمرت فى إحدى محطات السكك الحديد فى مقاطعة جيتومير بشمال غرب البلاد، شحنة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية التى سلمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية لمجموعة القوات الأوكرانية فى دونباس. كما أشار كوناشينكوف إلى تدمير منشآت لتخزين للوقود المخصص لمدرعات القوميين الأوكرانيين فى منطقة أوديسا جنوبًا، باستخدام صواريخ عالية الدقة جرى إطلاقها من الجو.

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