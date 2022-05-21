العالم اليوم - روسيا تعاقب بايدن ووزير خارجيته ومدير الـ سي آي إيه

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 مايو 2022 04:18 مساءً - قالت روسيا اليوم السبت إنها قررت حظر دخول 963 أميركيا إلى أراضيها بينهم الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز.

ولحظر السفر تأثير رمزي فقط لكنه يشكل جزءا من التدهور المستمر في علاقات روسيا مع الولايات المتحدة وحلفائها منذ غزوها أوكرانيا في 24 فبراير.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات عديدة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وكبار مساعديه، إضافة إلى عقوبات شديدة على الاقتصاد الروسي شمل قطاعات البنوك والتعدين والتجارة الخارجية، فيما دعا الاتحاد الأوروبي أعضاؤه إلى وقف استيراد النفط والغاز من

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