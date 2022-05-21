قرض سكني للمتزوجات ومن لا يمكنهم الحصول على الدعم في المملكة

قرض سكني للمتزوجات، قامت اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم الدعم السكني والتلع لوزارة الإسكان في السعودية بالإعلان عن إمكانية حصول المتزوجات على قرض سكني، ولقد عملت على الإعلان عن ذلك خلال الفترة التي قررت فيها النساء القيام بالتقديم على الدعم بحجة التساوي مع الرجال، كما تعتبر مشكلة السكن أحد أكبر المشكلات التي تواجهه معظم أفراد المجتمع، وقد بلغت نسبت من يعانون من تلك المشكلة إلى 70% من إجمالي المواطنين وذلك طبقاً لتصريحات اللائحة التنفيذية اللازمة لتنظيم الدعم السكني، فبالتأكيد إن أغلب المواطنين يريدون الاستمتاع بسكن خاص بهم، ويعتمدون في عيشهم على مكاتب التأجير العقارية التي توفر لهم السكن الجيد بالسعر المناسب مع المستثمرين العقاريين في المملكة.

الحالات التي يمكنها الحصول على قرض سكني للمتزوجات:

لقد صرحت وزارة الإسكان في السعودية وعن طريق حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي عن عدد من الحالات التي تستطيع الاستفادة من قرض سكني للمتزوجات 1443، وقالت بأن النساء الحاملات للجنسية السعودية لهم الحق في الاستفادة من دعم وزارة الإسكان، في عدد من الحالات ومنها:

في البداية تستطيع المرأة السعودية التي تعمل على إعالة أسرة تتكون من زوج حامل للجنسية السعودية والذي لديه حالة تمنعه من التقديم، أو حتى متزوجة من رجل أجنبي لا يحمل الجنسية السعودية، وزوجة وابن أو أكثر، مع مراعاة ألا يتعدى عمر الأبناء من الذكور ل25 عاماً، وذلك على أن تكون الزوجة هي الوحيدة التي تعول تلك الأسرة بدون زوج.

وفي حالة المواطنة السعودية والتي تسعى إلى الحصول على دعم سكني. والتي تكون إما منفصلة عن زوجها. والتي تملك ابن فأكثر من الذكور والذين لم تتعدى أعمارهم لل25 عام أو البنات الغير متزوجات.

كما يجب أن تكون المرأة مالكة للجنسية السعودية وأرملة وتملك أبناء ذكور لم تتجاوز أعمارهم عن 25 عام. أو بنات لم يتزوجن حتى الآن.

في النهاية يتم إعطاء الدعم للبنت اليتيمة والتي تكون أمها هي المعيلة الوحيدة لها ولا تملك جنسية سعودية.

الأسر التي لا تستحق الحصول على دعم سكني:

قالت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية أن الأسر الضمانية ليس لها في الاستفادة من هذا الدعم. إلا في حالة توافر الشرطين التاليين عليهم: