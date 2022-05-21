نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية نقل ملكية السيارة في السعودية بالخطوات وأهم الشروط المطلوبة ورابط النقل في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية نقل ملكية السيارة للأجانب تختلف من دولة إلي أخرى، فلكل دولة سياستها الداخلية الخاصة، وقوانينها التي تختلف من واحدة إلي أخري، حيث أصبح من السهولة الآن شراء سيارة، أو نقل ملكية السيارة،وذلك بعد تطبيق عدة شروط، التى ساعدت بدورها في حماية مالك السيارة، عند تعرضه للسرقة. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض الطريقة التي يمكن بها أن يتم نقل المركبة لأجنبي وكذلك أهم الشروط المطلوبة للنقل. كما يمكنك التعرف أيضاً على الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة ورسوم المرافقين وغرامات تأخير تجديد الإقامة.

كيفية نقل ملكية السيارة للأجانب شروط نقل ملكية السيارة للأجانب

أصبح الآن خطوات نقل ملكية السيارة في غاية السهولة، مع ضمان حقوق البائع والمشتري، ومن أهم الشروط:

أن تكون إستمارة الفحص صالحة عند وقت نقل الملكية. يجب أن تكون السيارة لا تحمل أي مخالفات مرورية. ينبغي أن يكون سجل البائع والمشترى خالي من أي مخالفات مرورية. من الضروري أن تكون السيارة مسجلة في السجل التأميني، ويكون ساري في وقت شراء او نقل ملكية السيارة. لابد من وجود رخصة قيادة سارية، وغير منتهية.

الإجراءات المطلوبة لنقل ملكية سيارة

بداية ينبغي تطبيق كل الشروط اللازمة لعملية النقل، ثم بعدها يتم خطوات النقل.

تتم هذه الإجراءات عن طريق معرض السيارات، أو الأماكن الأخري التي يتم شراء السيارات من خلالها.

ترتبط هذه الاماكن التي تقوم بنقل ملكية السيارة مرتبط إلكترونيا بإدارة المرور عن طريق خدمة اسمها “تم” ، ثم يتم عمل عقد مبايعة، وبعدها يستطيع البائع أخذ نسخة من عقد المبايعة، الذي تم التوقيع عليه من كلا الطرفين، ويستلم المشتري أيضا نسخه أخري من عقد المبايعة، والإستمارة التي بها بيانات السيارة والمشتري.

تكاليف نقل الملكية

تختلف تكاليف نقل السيارة على حسب نوع السيارة. ويمكننا عرض هذه التكاليف كما يلي:

تكاليف نقل ملكية سيارة خاصة ١٥٠ ريال.

وكذلك تكاليف نقل ملكية سيارة نقل خاص ١٥٠ ريال أيضا.

تكاليف نقل ملكية سيارة سير صغيرة أيضا ١٥٠ ريال.

سيارة الأجرة تكون التكلفة ٣٠٠ ريال.

أما في حالة سيارات النقل العام تكون التكلفة ٣٠٠ ريال أيضا.

الخطوات اللازمة لنقل ملكية السيارة.

ينبغي وجود إستمارة الفحص للسيارة، ولابد من التأمين، فهذا يضمن حق البائع والمشترى، ولا تتم عملية نقل ملكية السيارة إلا في حالة وجود مالك السيارة، أو وجود وكيل شرعى. كما يمكنك التعرف أيضاً على خطوات تجديد رخصة السير بالمملكة العربية السعودية والرسوم المطلوبة وقيمة الغرامة للتأخير.

متي لا يتم النقل

فقد قامت هيئة المرور بالمملكة بتحديد الحالات التي لا يمكن فيها نقل ملكية السيارة وممكن طرح هذه الحالات كما يلي :

نقل ملكية السيارة في السعودية عبر منصة أبشر

كما يتمكن من يريد نقل الملكية الخاصة بالسيارة من القيام بذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة أبشر. ويمكننا عرض طريقة وخطوات القيام بنقل الملكية للسيارة عبر أبشر كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر

ثم بعد ذلك الضغط على خيار الأفراد ومنها تسجيل الدخول عن طريق كتابة الاسم وكلمة المرور

كما يجب كتابة رمز التحقق المرسل إليك عبر الهاتف في المكان المخصص له

ثم الدخول على خدمات المركبات ومنها خدمات

ثم الضغط على خيار مبايعة المركبات

بعد ذلك عرض السيارة وكذلك كتابة جميع البيانات الخاصة بالسيارة

وكذلك كتابة بيانات البائع الشخصية وكذلك البنكية

ثم الموافقة على جميع الشروط والأحكام

وأخيراً الضغط على تأكيد.

الأوراق والمستندات المطلوبة لنقل ملكية السيارة

كما إنه هناك مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب أن يتم تقديمها لكي يتم نقل ملكية السيارة. ويمكننا عرض هذه المستندات كما يلي: