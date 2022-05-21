نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” لينك ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 اعرف نتائج الطلاب عبر بوابة التعليم الأساسي الموقع الرسمي في المقال التالي
عمر شويل - جدة لينك ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 عبر موقعنا سوف نوضح لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 الترم الثاني حيث بعد انتهاء التلاميذ من إجراء الاختبارات الخاصة بنهاية الفصل الدراسي الثاني يتم الآن البحث بشكل مكثف عن رابط النتيجة ويستعد الآن الأهالي وأولياء الأمور لظهور النتيجة حيث سوف يتم عرضها من خلال موقع الوزارة الرسمي الذي أعلنت عنه في وقت سابق من أجل عرض النتائج من خلاله.
ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 الترم الثاني
رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 من خلال النتيجة التي سوف تحصل عليها عزيز الطالب أو ولي الأمر سوف تتعرف على درجات التلاميذ حيث يكون موضح في النتيجة الدرجات التي حصل عليها الطالب وكذلك المجموع النهائي للنتيجة حيث إن مجموع درجات الترم الأول والترم الثاني هي 280 درجة ويجب أن يحصل التلميذ على 140 درجة حتى يكون ناجح ومنقول للصف الثاني الإعدادي وهو يعتبر الحد الأدنى للنجاح في هذه المرحلة وفي حال أن الطالب قد حصل على درجة أقل من 140 يعتبر راسب وهنا سوف يضطر إلى أن يعيد إجراء الاختبارات في بعض المواد في الدور الثاني.
نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم فقط
رابط ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 بالاسم يمكنك أن تحصل على نتيجة الصف الأول الإعدادي عبر الاسم فقط وذلك بعد أن يتم عرض النتيجة في المدرسة التي يدرس بها التلميذ حيث يتم عرض النتائج من خلال كشوف يتم تعليقها في المدرسة ويبحث التلميذ عن اسمه وسوف يجد الدرجات التي حصل عليها بجانب الاسم وأيضا مجموع الدرجات.
خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 الترم الثاني
صرحت وزارة التربية والتعليم المصرية أنه يمكن للطالب أن يحصل على نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني عبر اتباع الخطوات التالية وهي:
- أولا في الخطوة الأولى يجب أن يزور التلميذ أو ولي الأمر موقع بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة.
- يختار ولي الأمر أو التلميذ أيقونة نتائج الطلاب.
- يسجل التلميذ كل البيانات الخاصة به بشكل صحيح.
- يتأكد من أن كل البيانات المتواجدة مسجلة بشكل صحيح.
- ثم بعدها يضغط على أيقونة عرض النتيجة.
- سوف يجد أمامة رابط ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022.
- وسوف تكون النتائج متاحة فور الإعلان عنها والانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية.
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