تعتمد الهيئات والمؤسسات الحكومية بالمملكة العربية السعودية نظام موحد لدفع الرسوم والفواتير ، وهو نظام سداد لدفع الفواتير الحكومية ، والمعتمد من قبل البنك المركزي السعودي سما ، وتقدم خدمة سداد إمكانية دفع وتسديد المدفوعات والفواتير من خلال شبكة مركزية لعرض كافة المفوترين ودفع أموال الزكاة والضرائب إلكترونياً، مما يسهل عملية الدفع والسداد من خلال قنوات مصرفية رقمية من مكانك في أي وقت دون عناء ، إما عن طريق التطبيقات الرقمية للبنوك والهيئات المالية المختلفة أو عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كل مكاني وحتي من داخل فروع البنوك نفسها ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض متطلبات الدفع بسداد SADAD ، وطريقة الدفع بالخطوات من خلال خدمة سداد الرقمية.

نظام سداد لدفع الفواتير الحكومية

حتي يمكنك استخدام نظام سداد في دفع الفواتير بالمملكة عليك توفير بعض المتطلبات الآتية :

ينبغي أن يكون لديك حساب بنكي سعودي.

تقوم بتسديد الفاتورة عبر أحد فروع البنك المشترك به أو من خلال ماكينات الصراف الآتي أو عبر التطبيق البنكي علي هاتفك.

من خلال فرع البنك ترتبط الخدمة بالبنوك التالية : العربي الوطني – الأهلي التجاري – سامبا المالية – بنك الرياض، الراجحي – السعودي الفرنسي – الجزيرة – السعودي الهولندي ، بنك الإمارات – ساب – السعودي للاستثمار – البلاد “.

عبر ماكينة الصراف الآلي ونستعرضه بالفقرة التالية.

أو باستخدام الهاتف المصرفي.

تسديد الفاتورة بنظام سداد علي ماكينة الصراف الآلي

لمن يسأل كيف اسدد عن طريق سداد ؟ ، يمكن السداد من خلال ماكينة الصراف الآلي كالآتي :

ضع بطاقة الصراف الآلي ، وأدخل الرقم السري الخاص بك. اضغط الأزرار علي جانبي الشاشة لاختيار خدمة سداد أو بالضغط علي الأيقونات باللمس. سيتم عرض قائمة المفوترين ، وإن لم يكن ما تبحثه عنه موجوداً أضغط علي آخرين. عند الضغط علي آخرين سيطلب منك رقم المفوتر وهو موجود أعلي الفاتورة أو علي شاشة المفوترين. عليك وضع رقم الفاتورة أو رقم حساب الفاتورة وتضغط علي تأكيد. سيتم عرض خيارين إما السداد بالكامل أو السداد الجزئي إن كان المفوتر يقبل التسديد الجزئي. تضغط علي الخيار المناسب لك لإتمام عملية السداد.

الدفع بسداد من خلال التطبيق البنكي

كل ما عليك فعله للدفع بنظام سداد هو الآتي :

تقوم بالضغط على رابط الخدمة ” سداد “.

سيقدم لك رقم المفوتر.

تسجل دخول إلي حسابك علي التطبيق البنكي.

تختار خدمة سداد.

تضع رقم المفوتر الذي حصلت عليه.

تختار الدفع الكلي أو الجزئي.

تضغط تسديد.

ويستخدم نظام سداد في دفع رسوم تجديد إقامة الوافدين عن طريق أبشر.