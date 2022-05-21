خريطة إزالة حي العزيزية جدة 1443 أمانة جدة استمرار أعمال إزالة عشوائيات جدة

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عمر شويل - جدة خريطة إزالة حي العزيزية جدة 1443، حيث أعلنت الأمانة العامة بجدة استمرار أعمال الهدد بعد توقفها خلال شهر رمضان المبارك،ويعد حي العزيزية احدي الأحياء التي عليها ازالة في جدة، ومن الجدير بالذكر أن الأمانة العامة وبلدية جدة قاموا بالفعل بإرسال إشعارات تفيد سكان العشوائيات بموعد الهدد، وقد جاء قرار ازالة الأحياء العشوائية لتطوير وتحسين المدينة لتتلاءم مع رؤية المملكة 2030، ومع استمرار أعمال الإزالة كشفت الأمانة العامة عن خريطة ازالة حي العزيزية جدة 1443.

خريطة إزالة حي العزيزية جدة 1443

وفي نفس السياق المذكور أعلاه؛ فان أمانة جدة حددت موعد البدء في ازالة العشوائيات في حي العزيزية، علي أن يكون بدء العمل في الهدد من يوم اليوم الحادي عشر من شهر حزيران (يونيو) 2022، ويستمر العمل في الهدد حتي يوم الواحد والعشرين من شهر يونيو 2022، كما بينت بلدية جدة موعد ازالة الأنقاض وذلك في يوم الواحد والعشرين من شهر سبتمبر 2022.

يعد هدم الأحياء الفقيرة في جدة جزءًا من تطوير الواجهات والأحياء في مدينة كبرى ببنية تحتية راقية بمعايير وتصميم ممتاز، بما يتماشى مع الوضع الراهن للمملكة ورؤيتها لـ 2030.

خريطة حي العزيزية جدة 2022

تعتبر خريطة جدة smartmap.jeddah.gov.sa واحدة من احدي الأساليب التي وفرتها الأمانة العامة بالتعاون مع بلدية جدة، حتي يتعرف الأهالي علي الأحياء التي عليها ازالة، وذلك لما تشمله جدة من عشوائيات متعددة وبالتأكيد قررت الجهات المختصة بتنفيذ قرار الإزالة، ومن ضمن الأحياء التي سيتم العمل علي أزالتها في جدة التالي:

حي الحمدانية: تبلغ مساحتها حوالي 0.14 كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكانها حوالي 56 نسمة.

حي القويزة: يبلغ عدد سكانها 20430 نسمة وتبلغ مساحتها 1.19 كيلومتر مربع.

حي العزيزية، ويبلغ عدد سكانها حوالي 27251 نسمة وتبلغ مساحتها 1.2 كيلومتر مربع.

حي المشرفة، تبلغ مساحته 0.432 كيلومتر مربع ، ويبلغ عدد سكان الربع حوالي 9388 نسمة.

حي بني مالك، يبلغ عدد سكان الربع حوالي 24934 نسمة ، وتبلغ مساحته 1.3 كيلومتر مربع.

حي الرويس، يبلغ عدد سكان هذا الربع حوالي 28078 نسمة ، وتبلغ مساحته 0.83 كيلومتر مربع.

حي الرحاب، يبلغ عدد سكانها 5096 نسمة ، وتبلغ مساحتها 0.19 كيلومترًا مربعًا.

حي البروبة، يبلغ عدد سكان الحي حوالي 48.426 نسمة ، وتبلغ مساحته 1.72 كيلومترًا مربعًا.

حيث يتم العمل بهدف تغيير التعبيرات العشوائية للأحياء التي تهدد سلامة المواطنين، خاصة بعد أن وصل عدد العشوائيات إلى أكثر من 60 مجتمعًا منتشرًا في جميع أنحاء المملكة.

إزالة الأحياء العشوائية في جدة 2022



من خلال الجدول التالي بينت بلدية جدة موعد ازالة كل حي تضمن في قرار ازالة الأحياء العشوائية في جدة 2022،

ومن خلال السطور السابقة وضحنا خريطة ازالة حي العزيزية 1443 كما وضحنا موعد ازالة كل حي تضمن في مشروع ازالة عشوائيات جدة.