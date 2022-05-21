بايدن يترقب عقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم السبت، إنه لا يستبعد من حيث المبدأ إمكانية أن يعقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وذلك خلال زيارته الحالية للعاصمة الكورية الجنوبية سول.





وردًا على سؤال صحفى حول الأمر خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس الكورى الجنوبى الجديد يون سيوك-يول، اليوم السبت، قال بايدن إن هذه الخطوة مرهونة بما إذا كان كيم سيتصرف "بشكل أمين"، وما إذا كان سيأخذ الأمر " على محمل الجد". وأكد بايدن أن الهدف لا يزال يتمثل فى "النزع الكامل للسلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية". وكانت كوريا الشمالية كثفت من إجراء تجاربها الصاروخية هذا العام، خصوصا التى يمكنها حمل رؤوس نووية، ما اعتبره الخبراء مؤشرًا على أن بيونج يانج لا تزال ماضية قدما فى برنامجها للتسلح النووى.

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