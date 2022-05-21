تدمير المستودعات.. الدفاع الروسية تكشف حصيلة خسائر أوكرانيا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير ثلاثة مراكز قيادة، و36 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، إضافة إلى تدمير 8 مستودعات للذخيرة فى مقاطعة نيكولاييف وأراضى لوجانسك ودونيتسك، وتدمير منشآت للوقود المخصص لمدرعات القوميين الأوكرانيين فى منطقة أوديسا جنوبًا.





وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، أن القوات الحوفضائية الروسية نفذت القصف باستخدام صواريخ عالية الدقة، مضيفًا أن الطيران الحربى الروسى ضرب أربعة مواقع قيادة، و47 منطقة تجمع للقوات والمعدات الأوكرانية، إضافة إلى مستودع للذخيرة.

ووفقًا للمتحدث العسكرى الروسى، فقد أدت الغارات الجوية إلى مقتل أكثر من 270 عنصرًا من فصائل القوميين الأوكرانيين، وتعطيل 52 قطعة من المعدات العسكرية. كما أسقطت مقاتلات روسية طائرة أوكرانية من طراز "Su-25"، خلال معركة جوية فوق دونيتسك.

كما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة أوكرانية أخرى من طراز "Su-25" فى مقاطعة خيرسون، إضافة إلى إسقاط 14 طائرة أوكرانية بدون طيار فى أجواء فى دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وخاركوف.

وقال كوناشينكوف، إن القوات الصاروخية والمدفعية الروسية أصابت 77 موقع قيادة، و602 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، بما فى ذلك معسكر تدريب لقوات العمليات الخاصة مع أفراد فى منطقة أوديسا، و43 بطارية للمدفعية والهاون فى مواقع إطلاق النار، وبطاريتين لراجمات الصواريج من طراز "جراد"، و10 مستودعات للذخيرة منصة إطلاق لمنظومة Buk-M1 المضادة للطائرات فى منطقة خاركوف.

ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، دمرت القوات الروسية ما مجموعه 174 طائرة أوكرانية، و125 مروحية، و966 طيار بدون طيار، و315 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و3182 دبابة ومدرعة أخرى، و402 من راجمات الصواريخ، و1614 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، بالإضافة إلى 3054 مركبة عسكرية خاصة.