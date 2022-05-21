اندلاع حريق كبير قرب مصفاة بانياس فى سوريا

جدة - نرمين السيد - اندلع حريق هائل بالقرب من شركة مصفاة بانياس فى سوريا، صباح اليوم السبت، وهى منطقة على الحدود المتاخمة للمنطقة الصناعية، فيما أعلنت السلطات السورية السيطرة على الحريق.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، قال مدير شركة مصفاة بانياس، المهندس محمود قاسم، إن "الحريق اندلع بعيدًا عن خزانات المصفاة، وحصل فى منطقة نفايات وأعشاب يابسة يمر فيها خط توتر عشرين كيلو فولط، الذى تسبب بماس كهربائى أدى إلى اشتعال الأعشاب وانبعاث دخان كثيف بأجواء المدينة وذلك نتيجة الرياح الشرقية الجافة". كما أشار رئيس بلدية بانياس، المهندس بشار حمزة، إلى أنه "تمت السيطرة على الحريق بشكل كامل، وكوادر الإطفاء تقوم بمرحلة التبريد"، مؤكدًا أن "عناصر فوج إطفاء البلدية كانوا مستنفرين، وعلى جاهزية تامة من جهة المنطقة الصناعية لحين انتهاء الحريق استعدادا للسيطرة عليه فى حال امتداده باتجاه المدينة".

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