بريطانيا: نرغب فى تسليح مولدوفا لحمايتها من الخطر الروسى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت صحيفة "التليجراف" البريطانية، قال تراس إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مصمم على إقامة "روسيا الكبرى" على الرغم من أن غزوه لأوكرانيا فشل فى تحقيق نجاح سريع، لافتة إلى أن المحادثات جارية للتأكد من أن دفاعات مولدوفا يمكن أن تردع أى هجوم فى المستقبل.

وأضافت تراس: "أود أن أرى مولدوفا مجهزة وفقا لمعايير حلف شمال الأطلسى. هذا نقاش نجريه مع حلفائنا.. لقد كان بوتين واضحًا تمامًا بشأن طموحاته فى إقامة روسيا الكبرى. ومجرد عدم نجاح محاولاته للاستيلاء على كييف لا يعنى أنه تخلى عن تلك الطموحات".

وبحسب التليجراف، فإنه إذا تم تبنى خطط تراس، سيعمل أعضاء حلف شمال الأطلسى على توفير أسلحة حديثة لمولدوفا لتحل محل معداتها التى تعود إلى الحقبة السوفيتية، وسيدربون الجنود على كيفية استخدامها.

يذكر أن مولدوفا المتاخمة لأوكرانيا من الجهة الجنوبية الغربية، ليست عضوا فى حلف شمال الأطلسى.