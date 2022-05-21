نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022 رسمياً على بوابة نتائج التعليم الاساسي في المقال التالي
مازالت عمليات البحث مستمرة وتكتظ محركات البحث منذ عدة أيام حول موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022، حيث يشعر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بالقلق والتوتر انتظاراً للنتيجة، وفي هذا الإطار أعلنت وزارةالتربية والتعليم عن ظهور نتيجة اتمام الشهادةالابتدائية بالفعل في أكثر من محافظة، وفقا لما صرحت به بعض المصادر، وتزداد أهمية نتيجة الصف السادس الابتدائي حيث أنها الحد الفاصل بين المرحلة الابتدائية والاعدادية، والتي تحدد مصير الطلاب للانتقال للمرحلة الجديدة.
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في بيان له أنه تم اعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022، بشكل رسمي في العديد من المحافظات المصرية، وقد تمكن بالفعل الكثير من الطلبة والطالبات من استخراجها إلكترونيا عبر موقع الوزارة، أما باقي المحافظات فمن المتوقع ظهور النتيجة فيها في غضون ساعات قليلة من الآن، حيث أعلنت المصادر المتواجدة في تلك المحافظات، أنه انتهت لجان الكونترول بالفعل من كافة عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وما تبقى سوى الموافقة على الكشوفات واعتماد النتائج فقط استعدادا لرفعها مباشرة عبر موقع بوابة التعليم الأساسي التابع للوزارة.
رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022
حرصت وزارة التربية والتعليم على اتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022، بشكل الكتروني، وذلك من خلال تخصيص رابط تابع لموقع الوزارةالرسمي لرفع النتائج والاستعلام عنها من خلاله، وكان ذلك في اطار سعيها للتسهيل على المواطنين، ومحاولة جادة للحد من الازدحام والتكدس الذي كان يوجد من قبل على أبواب المدارس والإدارات التعليمية لمعرفة النتيجة، وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في البلاد في الفترة القليلة الماضية.
خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022
كذلك حددت الوزارة الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022، وتشمل ما يلي؛
- الضغط على رابط بوابة التعليم الأساسي.
- ومن ثم تحديد خدمة الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022.
- بعد ذلك يجب تحديد المحافظة التابع لها الطالب.
- ثم كتابة الاسم ورقم الجلوس بشكل دقيق.
- الضغط على زر البحث لعرض النتيجة.
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