نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط فحص 100 دولار شهر 5 “المنحة القطرية” الاستعلام عن الدفعة الجديدة من المنحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط فحص 100 دولار شهر 5، الاف من المواطنين المستحقين يبحثون عن رابط فحص 100 دولار شهر 5، والتي من المقرر صرفها بعد أيام قليلة من الآن، عقب وصول السفير القطري محمد العمادي المسؤول عن المنحة إلى قطاع غزة، ومن المقرر أن يتم تفعيل الرابط لشهر مايو الجاري 2022 خلال ساعات قليلة تزامنا مع موعد اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة واقتراب موعد الصرف، وإليكم التفاصيل.

رابط فحص 100 دولار شهر 5

يترقب سكان قطاع غزة لحظة إعلان تفعيل رابط فحص 100 دولار شهر 5، والموعد المحدد لصرف المنحة القطرية 100وخاصة مع مرور قرابة الشهر على آخر مرة تم صرفها خلال شهر أبريل الماضي 2022، وتجدر الاشارة إلى أنه لم تعلن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة حتى أمس القريب عن موعد صرف المنحة على الرغم من وصول السفير العمادي للقطاع منذ فجر يوم الأربعاء.

تفعيل رابط فحص 100 دولار شهر 5

فور تفعيل رابط فحص 100 دولار شهر 5، يمكنكم على الفور الاستعلام عن أسماء المستحقين و المستفيدين من صرف المنحة لهذا الشهر، ويذكر أنه كانت وزارة الشؤون الاجتماعية في فلسطين قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب توفرها للمستفيدين لاستلام 100 دولار، وهي على النحو التالي:

من استلم أقل من 23 مرة . من استلم أكثر من 23 مرة؛ وعدد أفراد الأسرة مكون من أربعة فقط. أكدت الوزارة أنه لا يوجد أسماء جديدة في تلك الدفعة. تم التنويه على إيقاف صرف المنحة عن المسافرين خارج دولة فلسطين، وقد تتغير تلك الشروط وفقا لما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.

أما عن الآلية التي يتم من خلالها صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر مايو 5-2022 فقد أوضح المسؤول الاممي أن عملية الصرف ستتم وفقاً للآلية التي تم الصرف بها خلال الشهر الماضي، ومن خلال أماكن الصرف المعتمدة والمحددة التي تم الاتفاق عليها من قبل الأمم المتحدة و برنامج الغذاء العالمي وبين السلطة الفلسطينية،بدعم واشراف من دولة قطر .