زيلنيسكى: الدبلوماسية وحدها ستضع حدا للحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسيكى، اليوم السبت، أن السبل "الدبلوماسية" وحدها يمكنها إنهاء الحرب فى أوكرانيا، وذلك فى وقت باتت المفاوضات بين كييف وموسكو فى طريق مسدود.





وخلال مقابلة مع محطة تلفزيونية أوكرانية، قال زيلينسكى: "نهاية النزاع ستكون دبلوماسية". وتابع زيلينسكى: "الحرب ستكون دامية، وتتخللها معارك، وقتال إلا أنها ستنتهى قطعًا عبر السبل الدبلوماسية".

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