روسيا: استسلام أبرز قادة كتيبة «آزوف» المتطرفة بمصنع «آزوفستال»

وحسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم"، فإن القياديين هما: سفياتوسلاف بالامار، نائب قائد "آزوف"، وسيرجى فولينسكى، القائم بأعمال قائد لواء 36 من مشاة البحرية الأوكرانية، لافتة إلى أن كليهما معروفان بنشر عديد من المقاطع المصورة من أقبية "آزوفستال" خلال فترة حصار المصنع.
ووفقًا لما ذكرته مراسلة "القناة الأولى الروسية، فقد نشرت وسائل إعلام فيديو لفولينسكى وهو يتحدث للصحفيين لدى استسلامه، فيما أفاد عدد من المراسلين الحربيين الروس، بأن بالامار استسلم أيضا مساء أمس الجمعة، وسلم أسلحته الشخصية، التى كانت عبارة عن مسدس وبندقية آلية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، أنه "تم إخراج ما يسمى بقائد نازيى "آزوف" من أراضى المصنع فى سيارة مصفحة خاصة، وذلك بسبب رغبة سكان ماريوبول فى معاقبته على العديد من الجرائم"، حيث أكدت الوزارة بسط سيطرة القوات الروسية الكاملة على جميع منشآت "آزوفستال" فى ماريوبول.
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