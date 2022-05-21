نائب وزير الدفاع السعودى يدعو للضغط على الحوثيين

وحسبما نقلت صحيفة "عكاظ " السعودية، اليوم السبت، قال الأمير خالد: "اجتمعت فى واشنطن مع المبعوث الأمريكى الخاص لليمن تيم ليندركينج، بحثنا الشأن اليمنى ومستجداته، وتطلعاتنا بأن يصل اليمنيون إلى حل سياسى شامل، ينقل اليمن إلى السلام والتنمية".
وتابع الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على "تويتر": "كما أكدت له على أنه ورغم إيجابية الهدنة المعلنة لحد كبير، إلا أن هناك دورًا مهمًا يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولى القيام به للضغط على المليشيات الحوثية لفتح طرق تعز، وإيداع إيرادات ميناء الحديدة، والانخراط بجدية فى جهود السلام؛ لينتقل اليمن إلى الأمن والاستقرار".
ومن جانبه، قال السفير السعودى لدى اليمن، محمد آل جابر: "تشرفت بمرافقة نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان فى زيارته لواشنطن، وسعدت بلقاء المبعوث الأمريكى لليمن تيم ليندركينج، وناقشنا كيفية إحراز تقدم فى الجانب الإنسانى فى اليمن، وعلى رأسها فتح الحوثيين للمعابر فى تعز، وإيداع الإيرادات فى البنك المركزى اليمنى لصرف رواتب المدنيين".
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