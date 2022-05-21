العالم اليوم - مصر.. "تطور مهم" يخص إيرادات قناة السويس

انتم الان تتابعون خبر مصر.. "تطور مهم" يخص إيرادات قناة السويس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 مايو 2022 12:21 مساءً - قال وزير المالية المصري محمد معيط في بيان، السبت، إنه من المتوقع أن تقترب إيرادات قناة السويس من 7 مليارات دولار بنهاية السنة المالية الحالية.

وأضاف معيط أن إيرادات السياحة من المتوقع أن تبلغ ما بين 10 و12 مليار دولار بنهاية السنة المالية على الرغم من الأزمة الأوكرانية.

وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو.

وقناة السويس هي أسرع ممر ملاحي بين قارتي أوروبا وآسيا وأحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية للحكومة المصرية.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة قناة السويس المصرية تحقيق "أعلى إيراد شهري في تاريخها".