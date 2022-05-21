العالم اليوم - ضربة روسية مدمرة لـ"الشحنة المشبوهة" غربي أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر ضربة روسية مدمرة لـ"الشحنة المشبوهة" غربي أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 مايو 2022 12:21 مساءً - أكد الجيش الروسي، السبت، أنه دمر شحنة أسلحة غربية كبيرة في منطقة جيتومير الأوكرانية غربي كييف باستخدام صواريخ كاليبر أُطلقت من البحر.

وأضافت وزارة الدفاع في بيان أن الضربة استهدفت "مجموعة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية قادمة من الولايات المتحدة ودول أوروبية" وكانت موجهة إلى القوات الأوكرانية في منطقة دونباس الشرقية حيث يتركز القتال.

وأوضحت أن الصواريخ الروسية أصابت مستودعات لتخزين الوقود بالقرب من أوديسا على ساحل البحر الأسود وأسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز سوخوي-25 و14 طائرة مسيرة.

وفي آخر تحديث لها بشأن الحرب، التي تسميها روسيا "عملية عسكرية خاصة"، قالت وزارة الدفاع أيضا إن روسيا قصفت العديد من مواقع القيادة الأوكرانية.

وكثف الغرب إمدادات الأسلحة لأوكرانيا منذ الاجتياح الروسي الذي بدأ في 24 فبراير، ويحاول الجيش الروسي اعتراض هذه الشحنات وتدميرها.

وتقول موسكو إن شحنات الأسلحة الغربية إلى كييف، بالإضافة إلى فرض عقوبات صارمة على الاقتصاد الروسي، ترقى إلى مستوى "حرب بالوكالة" من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.