الجيش الروسي يعلن تدمير شحنة أسلحة غربية في أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 مايو 2022 11:22 صباحاً - نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الجيش الروسي قوله اليوم السبت، إنه دمر شحنة أسلحة غربية كبيرة في منطقة جيتومير الأوكرانية غربي كييف باستخدام صواريخ كاليبر أُطلقت من البحر.

وتركز روسيا جهودها العسكرية في شرق البلاد وجنوبها. وتسعى موسكو خصوصًا إلى السيطرة بالكامل على دونباس التي تخضع جزئيًا لسيطرة انفصاليين موالين لروسيا منذ 2014.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيه وزارة الدفاع البريطانية، إن فقدان روسيا للطائرات المسيرة بمعدل كثيف سيضعف من قدراتها الاستطلاعية، مشيرة إلى أن العقوبات انعكست على قدرة روسيا في انتاج مزيد من المسيرات الاستطلاعية.

وقالت هيئة أركان القوات الأوكرانية عبر “فيسبوك” صباح السبت، إن الجيش الروسي “يستمر في شن هجمات في منطقة العمليات الشرقية لفرض سيطرة تامة على أراضي منطقتي دونيتسك ولوغانسك والابقاء على ممر بري مع القرم المحتلة موقتا”.