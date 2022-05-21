البنتاجون: 40 دولة تشارك فى اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربى، أمس الجمعة، أن "واشنطن ستنظم يوم الإثنين المقبل، مؤتمرًا مع مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا التى تم تشكيلها حديثًا.





وأشار كيربى إلى أن "ممثلى حوالى 40 دولة ستحضر الاجتماع الذى يستضيفه وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، عبر الفيديو كونفرانس". وكان أوستن قد وجه الدعوة لشركاء دوليين لحضور اجتماع فى قاعدة رامستين الجوية الأمريكية، لبحث تقديم مساعدات إلى أوكرانيا فى أواخر أبريل الماضى، قبل أن يقترح اجتماع المجموعة بشكل شهرى. وأشار متحدث البنتاجون إلى أن المجموعة تنمو حاليًا، حيث طلبت عدة دول لم تكن حاضرة فى الاجتماع الأول الانضمام إلى المجموعة.

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