مقتل شخص فى انفجار قرب مستشفى جنوب كازاخستان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك – كازاخستان"، قالت الشرطة الكازاخية، إن القتيل هو حارس المبنى، مؤكدة أنها لم تسجل سقوط ضحايا أو إصابات أخرى.

ووفقًا للتحقيقات الأولية التى بدأتها السلطات فى كازاخستان حول ملابسات الانفجار، تشير المعلومات الأولية إلى أنه نجم عن تسرب للغاز.