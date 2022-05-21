روسيا: راجمات الصواريخ جراد تدك تحصينات أوكرانية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أطقم هذه الراجمات تنفذ عمليات تدمير المنشآت العسكرية المعادية، وتقوم وحدات المدفعية فى الجيش الروسى بتنفيذ مهمات قتالية تشمل تدمير بطاريات المدفعية المعادية، ودك المواقع المحصنة والمتاريس، وقمع النقاط النارية وتدمير المعدات العسكرية والأفراد.

وبحسب الدفاع الروسية، فإنه عادة ما تقوم راجمات الصواريخ بتغيير مواقعها على الفور لتفادى القصف المعاكس من جانب العدو، لافتة إلى أنه يتم استطلاع مواقع العدو وإحداثيات أهداف إطلاق النار، باستخدام طائرات بدون طيار.